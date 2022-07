Damiano Carrara a nozze con la sua Chiara: il matrimonio da sogno diventerà uno speciale tv su Real Time

Damiano Carrara ha sposato la sua Chiara Maggenti. L'apprezzato pasticcere e noto volto di Real Time, sabato 9 luglio a Lucca, è convolato a nozze con la sua compagna dopo tre anni di fidanzamento. Ma ai riflettori, il loro legame è stato presentato solo un anno fa quando lui l'ha presentata ai fan di Instagram. Dopo la cerimonia nella Basilica di San Frediano, i festeggiamenti sono stati fatti in un borgo antico in provincia di Pisa: le nozze diventeranno uno speciale per Real Time. Tanti gli invitati tanti volti vip.

Leggi anche > Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci ha un malore e sviene: paura alla sfilata di Dolce e Gabbana

Ad attenderli fuori dalla chiesa anche il loro cagnolino Paco, accompagnato dal dog sitter, che è stato protagonista delle foto degli sposi.

E, da pasticcere doc, la torta l'ha progettata e realizzata proprio lo sposo, come già anticipato in precedenza, insieme al suo team. Tra i tanti invitati al matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti anche Katia Follesa, collega del pasticcere della televisione sul set di Cake Star, insieme al compagno, il comico Angelo Pisani. Insieme agli sposi si sono scattati diverse fotografie sorridenti. Era stata invitata anche Benedetta Parodi, collega dello sposo in Bake Off Italia, ma di risposta ad un utente Instagram la conduttrice ha fatto sapere di non aver potuto prendere parte all'evento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA