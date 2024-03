I Pasticcieri a Pechino Express, Damiano Carrara: «L’ospitalità della gente ti ruba il cuore»

Pechino Express, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: l’intervista

Partenza e...via

«Quando ci hanno proposto di partire abbiamo subito pensato che sarebbe stata una figata pazzesca!», ci confessa Damiano. Nessun dubbio, dunque: «Siamo partiti entrambi subito diretti, convinti di quello che avremmo fatto». ‘Pechino Express – La Rotta del Dragone’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda ogni giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.



Giovedì 14 Marzo 2024

