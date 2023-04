Clizia Incorvaia sconvolta: «Mi hanno chiesto il documento». La disavventura che ha dell'incredibile

di Redazione web

Clizia Incorvaia è molto attiva sui propri canali social. All'influencer, infatti, piace molto confidarsi con i suoi numerosi follower su ciò che fa durante le sue giornate o sugli impegni lavorativi che ha. In una delle ultime storie che ha pubblicato, Clizia racconta un episodio che ha davvero dell'incredibile.

La storia Instagram di Clizia

Clizia Incorvaia ha postato alcune storie Instagram per raccontare ciò che le è capitato: «Ragazzi voi non sapete cosa mi è appena successo. Paolo mi ha chiesto se gli andavo a comprare le sigarette e quando le ho chieste al tabbaccaio, mi hanno chiesto di mostrare il documento per accertarsi che fossi maggiorenne». Clizia continua ridendo: «Purtroppo non avevo con me la mia carta di identità e proprio per questo il signore non mi ha voluto dare le sigarette: pensava avessi 17 anni. Ora proverò al prossimo sulla via, speriamo me le venda». Effettivamente, Clizia è molto giovanile e dimostra davvero un'età diversa rispetto a quella sua. La sorella di Micol Incorvaia ha, infatti, 42 anni.

La festa di Clizia per Micol

Pochi giorni fa è terminato il GfVip e Clizia Incorvaia ha preparato una festa di bentornato per la sorella Micol che è stata una delle concorrenti di questa lunga edizione del reality show.

