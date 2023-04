GfVip, Micol Incorvaia: «Giornata tremenda». Colpa degli autori? Ecco cosa è successo

Nella Casa del GfVip, Micol Incorvaia è apparsa davanti alle telecamere piuttosto amareggiata dopo aver vissuto una giornata difficile, in cui si è sentita più volte esclusa dagli autori del programma. «Bruttissimo vedere lei che li sentiva dalla cucina cantare la sigla finale…», ha commentato un utente sui social, che l'ha vista isolata (non per suo volere) dal resto del gruppo.

I pensieri di Micol Incorvaia al GfVip

Infatti, Micol ha esternato esplicitamente il suo disagio. «Vorrei soltanto porre fine a questa giornata tremenda», ha detto più tardi Micol.

I commenti dei fan

Un gesto che non è stato gradito dai telespettatori del GfVip. «Gli autori lo fanno apposta a non coinvolgere Micol nelle cose e a non chiamarla in confessionale e a lasciarla più volte da sola», ha commentato un utente.

«Mi dispiace troppo perché nonostante Micol oggi era molto giù di morale con la radio si era ripresa ed era felice ma gli autori l'hanno nuovamente buttata giù», ha commentato un utente su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 14:31

