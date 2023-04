Clizia Incorvaia: «Il Gf Vip finalmente sta finendo: per noi che siamo fuori è più impegnativo che per i vipponi»

di Redazione web

Clizia Incorvaia ha postato alcune stories sul proprio profilo Instagram in cui esprime la propria opinione sul GfVip che il prossimo lunedì, 3 aprile, vedrà finalmente la fine. L'influencer ha seguito sempre molto attentamente il percorso della sorella Micol all'interno della casa più spiata d'Italia e, ovviamente, fa il tifo perché sia lei la vincitrice. Secondo Clizia è molto più difficile vivere il reality dall'esterno rispetto a chi, invece, è un concorrente.

Clizia Incorvaia ha pubblicato delle storie Instagram in cui dice: «Stanca dopo sei mesi di GfVip... quasi come se lo avessi fatto io. Noi che viviamo il programma dall'esterno spesso siamo presi dalle emozioni, siamo invasi davvero da ciò che succede in casa perché magari, noi, che siamo telespettatori vediamo clip che i nostri cari non vedono all'interno della casa. Inoltre, ci sono moltissimi hater che offendono e magari si teme sempre che chi non è abituato ad essere così al centro dell'attenzione, ne possa risentire negativamente. Io, comunque ormai, sono abbastanza forte da riuscire a fregarmene».

Clizia aspetta Micol

Clizia Incorvaia non vede l'ora di riabbracciare la sorella minore Micol e, infatti, lunedì ci sarà una grande festa in famiglia per il suo ritorno. L'influencer ha detto: «In occasione dell'uscita dalla casa di Micol, ci raggiungerà tutta la famiglia sicula perché vogliamo festeggiare il suo rientro a casa, comunque vada, che vinca o meno».

