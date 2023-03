Gf Vip, Clizia Incorvaia 'promuove' Tavassi: «Lui e Micol sono molto carini». Poi massacra Antonella Fiordelisi

di Redazione web

Clizia Incorvaia segue molto attentamente tutto ciò che succede all'interno della casa del GfVip nella quale attualmente si trova Micol, sua sorella minore e una delle finaliste di questa edizione del reality. Micol Incorvaia fa ormai coppia fissa con il conquilino Edoardo Tavassi e proprio su questo, Clizia ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'intervista a Casa Chi. L'ex gieffina ha espresso anche il proprio parere su Antonella Fiordelisi.

L'intervista di Clizia Incorvaia

A Casa Chi Clizia Incorvaia ha espresso il proprio parere sulla relazione amorosa che unisce la sorella Micol a Edoardo Tavassi: «Loro sono molto affini: lei è nerd e legge i manga, lui pure legge i manga. Hanno lo stesso senso dell'humor e hanno molte cose in comune. Sono molto carini e simpatici. Lui è una bella scoperta, è un ragazzo davvero intelligente e mi piace molto. Da brava sorella sicula lo testerò fuori dalla casa, l'ho detto anche a Guendalina: dovrà superare la cena con me e allora avrà passato il test». Clizia ha sempre fatto il tipo per Micol ed Edoardo e le sue dichiarazioni sono l'ennesima conferma.

Clizia Incorvaia a Casa Chi ha espresso il proprio parere anche in merito ad Antonella Fiordelisi, eliminata durante l'ultima diretta del GfVip: «Questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa e che grida forte. Vuole persone più pulite, più eleganti e più colte. Eleganti nell'animo, nella dialettica, nel modo di vestire e nel modus operandi. E Micol è una risposta completamente opposta a lei quindi le persone sono stanche di persone così. Il pubblico ama personaggi simpatici, come Oriana ad esempio, che non è per niente Antonella, che è invece, saccente, arrogante e aggressiva».

La tensione tra Antonella ed il resto dei VIP in Casa è tornata ad essere estremamente alta... #GFVIP pic.twitter.com/kp9xp7TETd — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

