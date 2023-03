Gf Vip, Edoardo Tavassi giù di morale: il bel gesto di Giaele De Donà lo fa emozionare

di Redazione web

Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi hanno stretto un bel rapporto di amicizia all'interno della casa del GfVip. I due ci sono sempre l'una per l'altro e proprio durante l'ultima puntata, quando la gieffina ha scoperto di essere la terza finalista, l'amico è scoppiato in lacrime per la commozione. A volte, però, anche Edoardo ha qualche momento di sconforto e Giaele gli dà preziosi consigli per pensare positivo.

Le parole di Giaele De Donà a Edoardo Tavassi

In zona beauty (dove i concorrenti si truccano e preparano per le dirette), Edoardo Tavassi ha confessato a Giaele De Donà di essere un po' triste. La gieffina lo ha quindi rincuorato: «Tu fai ridere tutti, sei quello ma sei anche molto altro. Se in alcuni giorni ti mostri un po’ più malinconico come oggi, è bello che ti faccia vedere anche per questo. Quando penso a te penso a una persona che mi fa venire il sorriso, ma non soltanto quello. Penso a una persona razionale, obbiettiva, che c’è sempre, sensibile. E anche se a volte stai così, è normale perché non sei una macchina».

Il clima all'interno della casa del GfVip

All'interno della casa del GfVip si respira un clima abbastanza disteso perché i concorrenti rimasti vanno d'accordo tra di loro: ad esempio Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi facevano parte dello stesso "gruppetto" che avevano soprannominato "Gli Spartani", insieme anche a Daniele Dal Moro, Luca Onestini e Alberto De Pisis.

Il pubblico ha deciso che la terza finalista di questa edizione di #GFVIP è... GIAELE! 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/ZHw82tCYL3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

