Clizia Incorvaia incinta, Eleonora Giorgi su Massimo Ciavarro: «Da lui neanche una telefonata»

Eleonora Giorgi sta per diventare nonna dal momento che Clizia Incorvaia è incinta del figlio Paolo, ma lamenta di non aver ricevuto neanche una telefonata dall'ex Massimo Ciavarro. L'attrice avrebbe voluto condividere la gioia con il padre di suo figlio, ma riconosce che è un burbero di natura.

Eleonora Giorgi su Massimo Ciavarro

A rivelare il retroscena è la stessa attrice romana, che però confida di non serbare rancore nei confronti del suo ex. I due si conobbero sul set e si innamorarono. Lei aveva un altro matrimonio alle spalle ed era già madre, proprio come Clizia. «Pare che diventerò nonna», ha scritto sui social dopo che si è diffusa la notizia della gravidanza. Lei ha raccontato di averlo saputo con un messaggio: una foto di un'ecografia.

«Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni - dice la 67enne al settimanale Diva e Donna parlando dell'ex - Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 15:24

