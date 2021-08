Clizia Incorvaia incinta: «I medici mi avevano detto che era troppo tardi». L'attrice ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il suo compagno, Paolo Ciavarro che mostra orgoglioso l'ecografia, conosciuto durante il Grande Fratello Vip 4.

«Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande», così Clizia Incorvaia su Instagram condivide con i suoi follower la bella notizia.

L'attrice, legata da un anno e mezzo con Paolo Ciavarro, è incinta e sui social ha raccontato non solo la sua gioia ma anche la sua rivincita: «Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti - scrive la Incorvaia - E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a».

Clizia, che ha già una figlia avuta con il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, ha 40 anni mentre il figlio di Massimo Ciavarro è più piccolo di undici anni. Il loro amore è nato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e già convicono da diveerso tempo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 15:41

