Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme? Lei lo presenta sul palco, poi la foto sospetta

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati a farsi vedere insieme. L'ex Madre Natura ha voluto persino presentare l'esibizione dell'ex ragazzo sul palco dell'arena di Verona in occasione dell'evento RTL 102.5 Power Hits Estate. Ha parlato di amicizia con disinvoltura monopolizzando il dibattito sui social, ma i fan sperano.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha vissuto la sua esperienza come conduttrice ed è stata proprio lei a chiamare sul palco Federico Rossi e Annalisa Scarrone: «A questa presentazioni ci tengo particolarmente. La loro amicizia è rimasta la stessa e anche la nostra in realtà». Il filmato non è passato inosservato e in molti hanno elogiato le sue capacità e la maturità con cui ha affrontato questa sfida.

E non è tutto, perché nelle stories di Paola è apparsa una foto insieme al cantante. "Brindiamo a questa bella serata", ha scritto la Di Benedetto. A pochi mesi dalla rottura i loro rapporti sembrano più che buoni, ma i followers sperano nel ritorno di fiamma. Di recente la Di Benedetto ha inoltre spiegato di non frequentare altri uomini: per il momento preferisce concentrarsi sulla carriera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:25

