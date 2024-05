Clio MakeUp dopo la chirurgia estetica: «Spinta dai commenti sul mio aspetto, è utile per il mio lavoro. Critiche? Non mi feriscono»

di Redazione Web

Clio Zammatteo è uno dei volti più noti di YouTube e tra i creator che continuano ad avere successo. La 41enne di Belluno ha raggiunto col suo canale ClioMakeUp oltre dieci milioni di persone e ha fondato un beauty brand molto seguito. Ha raccontato la sua storia personale e la carriera cominciata per caso in un'intervista a La Repubblica.

L'intervento di blefaroplastica

Clio non era una bambina che si truccava. Frequentava gli scout, aveva i «capelli tagliati a scodella» e l'apparecchio. «Ero lontana dalle ragazzine di oggi, mi sentivo bruttina». A dodici anni ha iniziato a truccarsi per gioco in gran segreto, chiusa nella sua stanza. Ora si vede più bella di quando aveva diciassette anni. «Non tornerei indietro a come mi sentivo da ragazzina - riferisce - Mi vedevo grassa, non conforme a quello che era considerato bello. Oggi ho una consapevolezza e una serenità diversa».

L'imprenditrice ha corretto la palpebra cadente con un chiacchierato intervento di blefaroplastica.

Il misterioso video in lacrime

Due mesi fa la star di YouTube ha condiviso un suo video in lacrime in cui confessava di aver passato l'anno più difficile della sua vita. Non svela i motivi personali che l'hanno portata a diffonderlo ma spiega che «Con quel video volevo solo dire che anche nella mia vita possono esserci momenti difficili, nonostante io sia in una situazione di privilegio. Non tutto quello che vediamo sui social è perfetto».

Zammatteo riporta l'esempio di quel periodo in cui la sua consistente perdita di peso era stata percepita dalla sua community come un segno positivo. «In realtà ero talmente triste che non riuscivo neanche a mangiare - ammette.

