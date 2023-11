Clio MakeUp, dalla gelateria della mamma a 11 milioni di fatturato: «Mi sentivo brutta, il trucco mi ha emancipata»

di Redazione web

ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è la prima make up artist diventata nota sul web, in particolare sui social. La sua carriera come truccatrice è cominciata 15 anni fa su YouTube dove mostrava alle sue follower come effettuare semplici makeup per tutte le occasioni e, soprattutto, quali prodotti utilizzare per non danneggiare la pelle. In una recente intervista, Clio ha spiegato com'è cominciata la sua avventura sui social e come ha avvertito il loro cambiamento nel tempo.

Il successo di ClioMakeUp

ClioMakeUp ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera al quale ha raccontato la sua vita e come è diventata una makeup artist: «Ho iniziato su YouTube nel 2008, ero già grande. Prima, lavoravo nella gelateria di mia mamma e le davo una mano. Era un locale grande con 60 tavoli, lavoravamo tantissimo. Mamma faceva rigare dritto tutti. Da quel periodo ho imparato la disciplina. La mia vita era molto diversa da quella dei miei coetanei, loro uscivano, andavano alle feste, passavano tre mesi al mare d’estate, io ero dietro un bancone dalle otto di mattina a mezzanotte. Dopo quattro anni, mi sono resa conto di non voler rimanere lì per sempre (in Germania, ndr). Non avevo mai riflettuto sul mio futuro, da bambina dicevo di voler fare la dentista o l’avvocato perché lo sentivo dagli altri. Sono tornata a Belluno, ho finito il liceo e poi mi sono iscritta allo Ied a Milano dove ho conosciuto mio marito Claudio che era un videomaker. L'ho seguito a New York dove ho fatto un corso di inglese e uno di make up ma nemmeno immaginavo l'esplosione social di lì a poco». Poi, Clio ha parlato di com'è nata la sua passione per il makeup: «Non mi trovavo bella. Mascara, ciprie e rossetti mi aiutavano, mi facevano sentire grande. A 14 anni sembravo una 11enne, le mie amiche avevano i fidanzatini, io vivevo in un mondo fatato. Il trucco era emancipazione».

L'azienda di ClioMakeUp

Oggi, l'azienda di ClioMakeUp conta 100 dipendenti e i suoi prodotti sono molto amati dal suo pubblico, infatti, i dati del 2022 parlano chiaro: lo scorso anno ha fatturato 11,6 milioni di euro. Infine, Clio ha parlato della sua crescita personale (sofferta) all'interno del mondo social: «Un tempo ero più permalosa, non conoscevo ancora le dinamiche di questo mondo, cercavo di piacere a tutti e le critiche mi ferivano.

