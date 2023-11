Deborah lascia la scrivania per il trattore: «Lavorare sui campi mi rende felice, e ho trovato l'amore»

di Redazione web

Dalla scrivania come ragioniera al trattore, il passo è stato piuttosto lungo, per Deborah Menghini, 31enne di Vigo di Legnago, provincia di Verona, che ha deciso di mettersi alla prova sfalciando l'erba e svolgendo lavori di movimentazione terra lungo i canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Veronese, per cui lavora. Una scelta singolare, oltre che un vero e proprio primato, visto che Deobrah è l'unica donna in tutto il Veneto, o forse in Italia, ad essere occupata in questo genere di mansioni, racconta l'Arena.

Una vita tra i campi

In realtà la 31enne proviene da una famiglia di coltivatori, per cui ha una certa dimestichezza con campi da coltivare e trattori, ma alle superiori, ha scelto la vita che avrebbe voluto fare da grande: «Quando ho terminato le scuole medie mi sono iscritta a ragioneria, pensando che poi sarei andata a lavorare in ufficio», ma poi la realtà è stata diversa dalle aspettative e ha accettato anche altri lavori, finché dopo 10 anni in cui ha lavorato con varie mansioni in un agriturismo, è arrivata l'occasione di passare al Consorzio.

Fiera del lavoro

Assunta, Deborah è diventata una «trattorista», così si definisce sui social, visto che passa «tutti i giorni sui mezzi, mi occupo dello sfalcio dell'erba lungo fossati, canali e corsi d'acqua dalla primavera sino all'autunno mentre negli altri mesi dell'anno svolgo interventi di manutenzione», ma di lavorare dietro ad una scrivania ora non ci pensa proprio. «Mi piace troppo restare all'aria aperta, anche se c'è da faticare, e solo l'idea di dover stare chiusa fra quattro mura mi fa star male».

Amore in campagna

