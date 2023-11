Maturità da rifare come nel film Immaturi: i genitori di una studentessa hanno ottenuto la ripetizione della prova orale. «È un incubo»

di Redazione web

Sembra proprio la trama del film di Immaturi, quello che sta accadendo ad alcuni studenti del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Spadafora, provincia di Messina, costretti a ripetere gli esami di maturità, perché sarebbero emerse irregolarità nella sessione di luglio. A dare impulso alla maturità bis, la segnalazione presentata dai genitori di una studentessa, che avrebbero denunciato presunte irregolarità durante la prova orale, scrive La Repubblica.

Voto troppo basso

I genitori, insoddisfatti del voto della figlia, hanno puntato il dito contro una docente di storia e filosofia ed affidato ad un legale il ricorso che ha portato all'intervento dell'ufficio scolastico regionale, che dopo le opportune ispezioni, ha convinto le autorità scolastiche ad annullare le prove orali, rendendo necessaria la ripetizione.

Si torna in classe

In questi giorni sono iniziate le prove orale, e nonostante la tensione palpabile, gli studenti finora esaminati hanno dimostrato di aver preparato diligentemente le materie, beneficiando di un'atmosfera rassicurante creata dalla Commissione. L'ultima sessione prevista per sabato, vedrà coinvolta la studentessa che ha presentato la denuncia, mentre la mamma di un'altra alunna, che ha difeso gli studenti in qualità di genitore e legale, lamenta il fatto che sua figlia si fosse diplomata con 100, voto che spera venga confermato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA