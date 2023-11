Litigio in classe tra prof e studente che gli sferra due pugni al volto e gli fa sbattere la testa

di Redazione web

Una lite in classe, tra un insegnante di laboratorio di 52 anni ed uno studente, 17 anni, che ha ferito l'uomo con due pugni sul volto, mentre lo studente sarebbe stato colpito per primo da uno schiaffo. L'insegnante ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo la testa ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, mentre è stata chiamata la polizia per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto in una scuola nel quartiere Monteverde a Roma.

Colpito per primo

Secondo quanto ha ricostruito la polizia, tutto è partito da un rimprovero del prof all'allievo, accusato di dar fastidio ai compagni e di interrompere la lezione, ma la risposta data dallo studente non è piaciuta all'insegnante che ha alzato i tono del diverbio, finché non sono arrivati alle mani.

Versioni discordanti

La polizia ha raccolto le testimonianze dei due, ricevendo versioni discordanti sull'accaduto.

