Scuola, libri più cari del 15%. I presidi italiani lanciano l'allarme: «Aumenti legati alla carta. Servono più aiuti alle famiglie»

di Redazione web

Libri per la scuola più cari fino al 15%. A dirlo è l’Associazione Nazionale dei Presidi che ha lanciato l’allarme sull’aumento dei prezzi dei testi scolastici. Il motivo, ancora una volta, è legato al costo della materia prima, la carta, ritoccato verso l'alto, il cui peso finale ricadrà sulle spalle delle famiglie.

Multa autovelox, non valida se la segnalazione è inferiore al chilometro: lo stabilisce la Cassazione

Libri più cari

«C'è stato un aumento tra il 7 e il 15%», il commento di Mario Rusconi, membro del Consiglio nazionale dell'associazione, che chiede alle istituzioni ed agli editori di «realizzare libri più spartani», cioè più economici, come già avviene in Giappone, dove i libri sono prodotti in modo più essenziale e spesso su carta riciclata.

Covid, risalgono i casi in Europa: +81% in Italia, il secondo paese per contagi. 192 i morti

Aiuto alle famiglie

La richiesta dei presidi alle regioni è di aumentare i buoni per le famiglie con minori capacità economiche e che venga alzata la soglia minima dell'Isee, mentre agli istituti scolastici si chiede di rivedere al rialzo i limiti di spesa per i libri, insomma un'azione coordinata che vada in aiuto dei genitori e renda accessibile a tutti lo studio.

Differenze regionali

«Mentre la Lombardia è generosa nella distribuzione di buoni-libro, alcune regioni del Sud sembrano rimanere indietro», ha sottolineato Rusconi, secondo il quale queste differenze regionali, legate alla gestione e distribuzione dei fondi, hanno bisogno di una rapida soluzione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA