Offesa sessista contro l’assessora Nardini: «Vai a fare il mestiere più antico del mondo». Lei lo pubblica e denuncia: «Mai più»

di Redazione web

«Ma vai a fare il mestiere più antico del mondo, fai più bella figura». Questo è uno post sulla pagina Facebook di Alessandra Nardini, assessora all'istruzione della Regione Toscana, che ha deciso di denunciare il commento sessista, facendo uno screenshot per poi ripubblicarlo. «C’è una misoginia radicata e aggressiva in questo Paese che abbiamo il dovere di sradicare. Anche per questo non cambio mestiere “signor” Severino», le parole di Nardini in risposta alle offese dell’uomo, scrive Il Tirreno.

Litigio in classe tra prof e studente che gli sferra due pugni al volto e gli fa sbattere la testa

Denuncia pubblica

«L’ho voluto rendere pubblico perché lasciarlo lì quasi come se fosse accettato sarebbe stato sbagliato. Tu non mi attacchi per le mie scelte o provvedimenti politici e amministrativi, a cui sono sempre pronta e disposta a rispondere, ma perché sono una donna ed è frutto di una cultura sessista assai dura da sconfiggere. Forse si vede una donna giovane in un ruolo che in passato era ricoperto quasi esclusivamente da uomini e ci si permette di dire qualsiasi cosa», argomenta l'assessora Nardini, spiegando le motivazioni per cui ha deciso di rendere pubblico quel post.

Tanta solidarietà

«Se ci sono gli estremi non esiterò a denunciare perché è un dovere non tacere queste situazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA