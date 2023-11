Assenteisti al Policlinico, timbravano cartellino e poi uscivano: 10 indagati. «Qualcuno andava in palestra»

di Redazione web

La solita cattiva abitudine. Timbravano il cartellino per certificare l'orario d'ingresso sul posto di lavoro, poi ritornavano a casa oppure uscivano dall'azienda per svolgere faccende del tutto private. Sono una decina i presunti lavoratori infedeli della Sanitaservice, assunti con funzioni di addetti alle pulizie che sono stati denunciati.

Assenteismo e truffa

Quanto avrebbero fatto, o meglio non fatto, i lavoratori assenteisti della ditta di pulizia in forza al Policlinico di Bari è stato denunciato ai carabinieri del comando provinciale di Bari, che hanno iniziato le indagini e trovato elementi per muovere le accuse che vanno da truffa aggravata a false attestazioni in concorso. Tre delle dieci persone indagate sono state inoltre raggiunte da un'ordinanza di divieto di dimora e di accesso all’azienda ospedaliera Policlinico.

Chi andava in palestra

I fatti sarebbero avvenuti in un periodo di tempo che va da gennaio 2022 al febbraio 2023, durante il quale i dipendenti della ditta di pulizia avrebbero anche svolto ore fittizie di straordinari, per un numero di ore lavorative superiore a quelle segnalate e a quanto pare mai prestate.

