Il navigatore sbaglia strada (per i lavori in corso sulla provinciale) e 12 Tir restano incastrati

A quanti è accaduto di sbagliare strada, solo perché il navigatore Gps ha indicato un percorso non fattibile o semplicemente non ha trovato l'indirizzo esatto. A volte affidarsi alle mappe online, non è sempre la migliore idea o soluzione per arrivare a destinazione. Ed è quello che è accaduto ad un buon numero di camionisti, che sono rimasti incastrati sulla strada provinciale 542 a Stella, in provincia di Savona. In meno di tre settimane, ben dodici tir sono rimasti incastrati sulla medesima strada, scrivono i giornali locali.

Cantieri fuorvianti

I cantieri notturni sulla A10, infatti, obbligano molto spesso i mezzi pesanti ad uscire a Varazze e a percorrere l'Aurelia, ma proprio a causa di indicazioni sbagliate alcuni autisti prendono una strada che risale il torrente Teiro e punta verso Sassello.

Tir senza uscita

Un insieme di curve e la carreggiata che si fa sempre più stretta, che tra le località di Teglia e San Martino diventa una vera trappola, perché i tir finiscono bloccati con evidenti disagi per i residenti. Solo per rimuovere l'ultimo tir incastrato sono state necessarie due gru e dodici ore di lavoro e gli abitanti di Stella, stanchi di questo traffico di mezzi pesanti, chiedono che non venga più permesso di percorrere la provinciale.

