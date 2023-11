Bambino di 6 anni beve un integratore alimentare e resta ustionato alla gola ed allo stomaco: ricoverato in codice rosso in ospedale

di Redazione web

Un bambino di 6 anni, intossicato dopo aver ingerito un integratore alimentare. Il piccolo avrebbe riportato importanti ustioni alla gola ed allo stomaco, che hanno richiesto il ricovero urgente in codice rosso in ospedale in Campania, provocate dall'ingestione di Alka Water, prodotto dalla Vivere Alcalino, scrive La Repubblica.

Vendita bloccata

L’Asl di Brindisi, sede dell’azienda che produce l'integratore, e il Nas dei carabinieri di Taranto hanno bloccato immediatamente il commercio, imponendo il richiamo delle confezioni in circolazione in tutta Italia. La vicenda risale a metà ottobre, quando il bambino finisce in ospedale, con «lesioni all’esofago e allo stomaco, impostato trattamento da caustici corrosivi», scrive la cartella clinica, mentre il risultato delle analisi finisce al Centro Antiveleni di Pavia.

Venduto in farmacia

L’Alka Water è «un integratore alimentare consigliato per il mantenimento di nervi sani e il corretto funzionamento del sistema nervoso» e si può comperare generalmente nelle farmacie e nelle parafarmacie, allora resta da capire per quale motivo il bimbo abbia riportato ustioni interne di una certa severità.

Deve essere diluito

Il prodotto secondo le indicazioni della posologia del prodotto, va utilizzato sempre in diluizione e viene suggerito di sciogliere cinque gocce in un litro d’acqua. Ma secondo il ministero le avvertenze non sono sufficientemente chiare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA