Axel è il primo bambino nato nel borgo di montagna dopo 30 anni: festa sull'Appennino, ora gli abitanti sono 26

di Redazione web

Sono 25 gli abitanti del borgo di Tizzola di Villa Minozzo, anzi, 26 con l'arrivo del piccolo Axel, atteso da 30 anni. Il piccolo è nato alla luce il 6 novembre scorso all'ospedale di Reggio Emilia e che smuove il numero di residenti nella piccola borgata che grazie a lui ora sale a 26 abitanti. Lo riporta Qn-il Resto del Carlino. Il fiocco azzurro ha riempito di gioia i genitori, entrambi emiliani, che fino a sette anni fa vivevano e lavoravano in città a Reggio Emilia e poi hanno deciso di trasferirsi in montagna.

Le parole dei genitori

«Sono nata e cresciuta a Tizzola - spiegano la mamma - ho lavorato per 14 anni a Reggio Emilia e 7 anni fa con mio marito abbiamo deciso di lasciare la città e tornare a vivere sull'Appennino». Ora, promette, con l'arrivo del bimbo «non ci muoveremo mai più da qui». «Nel nostro piccolo riusciamo così ad andare in controtendenza rispetto al calo demografico del nostro Appennino - spiega il neo papà - qui per la maggior parte i paesi sono abitati da poche persone, quasi tutti anziani; non di rado capita il festeggiamento di qualche centenario.

Il post del papà



Ciao! Sono Axel R. Da oggi sono qui tra voi! ...il mio primo grido l'ho fatto con la mamma Simona Albertini e con il papà Thomas Richeldi ...e da oggi qualcosa è cambiato... perché ci sono anche io!!! È andato tutto bene come avevo previsto!! Lascerò ai miei genitori un attimo per riprendersi ...poi gli farò capire che da oggi decido io! A presto

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA