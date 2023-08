Clarissa Marchese, come sta il figlio Christian? «Ecco la cura migliore»

di Redazione web

Il piccolo Christian compie quattro mesi e Clarissa Marchese non ha potuto fare a meno che condivdiere con i fan il momento sui social. Il neonato, purtroppo, nella giornata di ieri ha avuto un principio di bronchiolite, causando lo stress dell'ex miss Italia già impegnata con il trasloco nella nuova casa.

Oggi, il piccolo sembra stare già un pochino meglio: ecco il segreto.

La dedica al complimese

Una dolce dedica per i quattro mesi del piccolo Christian nato il 21 aprile scorso arriva proprio dalla mamma: «Da 4 mesi i miei risvegli sanno di felicità. Auguri Chri». Questa la didascalia sotto un video in cui il neonato abbraccia la sorella Arya, nata l'11 marzo 2020 a Miami, città in cui l'ex miss Italia con il marito Federico Gregucci hanno risieduto per diversi anni.

La miglior cura

Proprio riferendosi alle coccole che fratello e sorella si scambiano, l'ex tronista di Uomini e donne ha scritto che questa è «La cura migliore».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 16:34

