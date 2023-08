Clarissa Marchese, ore d'ansia per il figlio Christian: «Dove devo firmare per prendermi i suoi disturbi?»

di Redazione web

Essera una mamma è anche pensare di prendersi i malesseri del figlio pur di farlo stare bene. Lo sa Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e donne che nelle ultime ore ha pubblicato notizie sullo stato di salute del figlio e sul fatto che, in questo periodo di stress e alle prese con un trasloco, non è facile gestire il tutto. Preoccupata per il piccolo Christian ecco cosa ha detto.

La bronchiolite di Christian

L'ex Miss Italia ha pubblicato un selfie con in braccio il piccolo Christian, nato lo scorso 21 aprile, che si è ammalato di bronchiolite.

«E una bronchiolite in questo periodo molto trranquillo per mamma non la prendevamo?Ovvio che sì», ha scritto ironicamente la 29enne sui social.

Poi in uno scatto in cui si vede il piccolo mentre dorme si è chiesta: «Dove devo firmare per prendermi i suoi disturbi e farlo stare bene?».

