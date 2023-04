Chiara Ferragni, Clarissa Marchese mostra il figlio e sbuca il commento dal passato: «Ipocrita». Cosa è successo

di Redazione Web

Clarissa Marchese è finita al centro delle polemiche. Il motivo sarebbe legato a un commento che l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato sotto un post condiviso da Chiara Ferragni un po' di tempo fa. Stiamo parlando, infatti, del 2018 ossia quando è nato il primogenito dei Ferragnez, Leone. Ma andiamo con ordine.

Clarissa Marchese attaccata sui social

Clarissa Marchese è diventata mamma bis lo scorso venerdì 21 aprile. L'ex tronista ha condiviso un video su Instagram in cui ha presentato ai follower il piccolo Christian. Nonostante il neonato non è stato mostrato in viso, il web non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Il web non dimentica

Il web non dimentica e il commento lasciato da Clarissa Marchese sul profilo dell'imprenditrice digitale non è di certo finito nel dimenticatoio. Nel 2018, la Ferragni ha condiviso su Instagram un video del primo bagnetto di Leone.

Ad avere qualcosa da ridere è stata proprio l'ex Miss Italia che ha commentato il post mostrando tutto il suo dissenso: «Bello condividere le gioie con chi ogni giorno ci segue con tanto affetto... ma credo nell'intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli. Avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso e la sua dolcezza è bello, ma tenetevi qualcosa per voi raga», questo il commento che ha scatenato diverse polemiche.

Lo screenshoot del commento è stato condiviso ieri dagli utenti sulla piattaforma di microblogging, accusando Clarissa Marchese di essere «ipocrita» per aver postato foto e video del neonato nonostante il suo pensiero a riguardo manifestato contro i contenuti pubblicati dalla Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 18:55

