Fedez, il giallo della storia cancellata e poi ripubblicata in un altro posto: che succede?

«Mi trovo a Roma perchè oggi ci sarà la premiere di Prime video, Citdel» esordisce Fedez nelle sue stories Instagram in cui racconta ai fan perchè è approdato nella Capitale. «Avrò l'onore di intervistare Priyanka Chopra Jonas...tutto in inglese» e aggiunge con un sorriso teso: «Quindi prontissimo a fare delle grandi figure di me**a». Il marito di Chiara Ferragni spiega al suo numeroso parterre che l'intervista che dovrà fare lo mette in agitazione perchè, come ormai è noto, non è bravissimo con l'inglese. Ma ai più attenti, non è sfuggito un dettaglio.

L'errore

Pochi minuti prima di pubblicare questa stories, Fedez ne aveva pubblicata un'altra, dicendo le stesse cose, ma mentre era in macchina e con un fare più agitato. «Mi sto ca**ndo addosso» aveva detto il rapper in merito all'intervista. Ma poi la story è stata cancellata e sostuita da quella attuale, mentre è sul luogo della presentazione. Sarà un caso? o avrà sbagliato a pubblicarla perchè avrebbe dovuto dare altri dettagli?

La serie

La serie Prime che presenterà Fedez è uno spy thriller internazionale che nasce con l’obiettivo di far fiorire diverse serie tv satelliti sparse per il mondo. la serie principale, che debutta venerdì 28 aprile in streaming su Prime Video con i primi 2 episodi per poi proseguire settimanalmente fino al 26 maggio. Citadel è prodotta dai Fratelli Russo (Joe e Anthony), showrunner è David Weil (Hunters, Solos, Invasion), i protagonisti sono Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. Un progetto riguarda anche l’Italia con una serie italiana di Citadel prodotta da Cattleya e con Matilda De Angelis protagonista, in preparazione c’è anche una serie indiana, una spagnola e una messicana.

Il contenuto

Il titolo Citadel è anche il nome di un’agenzia di spie internazionale, indipendente che è stata distrutta otto anni prima dell’avvio della serie, dagli agenti di Manticore una potente organizzazione che opera nell’ombra e controlla il mondo. Molti agenti vengono uccisi, ai sopravvissuti vengono cancellati i ricordi come Mason Kane e Nadia Sinh (Richard Madden e Pryanka Chopra Jonas). Entrambi si sono creati nuove vite lontani l’uno dall’altra. Finchè Bernard Orlick (Stanley Tucci) non rintraccia Mason con l’obiettivo di fermare la Manticore e ristabilire l’ordine mondiale. Mason va così in cerca di Nadia dando vita a una missione in giro per il mondo per fermare i cattivi di turno ma dovendo fare i conti con bugie, segreti e l’amore.

