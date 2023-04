Chiara Ferragni, il video mai visto: occhiaie e trucco sbavato. La scelta che scaccia gli haters: «Sei una di noi»

di Redazione web

Chiara Ferragni «una di noi». L'influncer più famosa d'Italia, stavolta, mette d'accordo tutti. La moglie di Fedez ha pubblicato su TikTok un video in cui si mostra senza filtri. La mamma di Leone e Vittoria fa vedere a tutti che anche lei può avere le occhiaie appena sveglia e, a volte, commette l'errore di dormire senza struccarsi. E il risultato al mattino è un disastro: make-up sbavato su tutto il viso. La scelta di mostrarsi diversa e più "umana" ha premiato l'imprenditrice, che ha avuto diversi messaggi di solidarietà: i commenti sono tutti a favore di Chiara, e tutti al femminile.

Romeo Beckham con la Maserati da 220mila euro dalla fidanzata Mia Regan: pioggia di critiche

Serena Grandi: «Oltre 100 amori, ma Adriano Panatta mi è rimasto nel cuore. Al confronto Berrettini sembra moscio»

Pioggia di commenti

«Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l'ho ancora ma non è andata proprio come credevo», spiega Chiara mentre mostra il trucco colato sul viso. I commenti dei fan sono stati tantissimi. Con un parterre di 30 milioni di followers, Chiara è stata travolta da una pioggia di commenti di tante donne che, come lei, hanno detto: «Massima solidarietà», «Chiara una di noi», «Io la domenica mattina», «mi rivedo in lei», «potrei assomigliarti solo in questo» si legge ancora.

Il video

Chiara ha dato un'immagine inaspettata di lei, una super influencer come lei che da un lato ha lasciato sorpresi i suoi fan che si sono ritrovati una Chiara Ferragni non esteticamente perfetta come sempre ma con un alone nero intorno agli occhi, e dall'altro ha intenerito il pubblico facendolo immedesimare, ancora di più, in questa influencer dalla vita da sogno che, ogni tanto, dimostra che dietro il suo personaggio, alla fine, c'è una donna semplice e che a volte può avere anche il trucco sbavato e il viso stanco, proprio come tutte noi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA