Clarissa Marchese svela il sesso del secondo figlio ma sui social è pioggia di polemiche per il gender reveal party: «Che cafonata»

Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno genitori bis di un maschietto. La coppia ha svelato il sesso del bebè in arrivo con un gender reveal party organizzato e curato nei minimi dettagli dai futuri genitori insieme alla piccola Arya, primogenita della coppia nata del 2020.

I follower dell'influencer, però, non hanno approvato l'organizzazione dell'evento considerato eccessivo: «Uno schiaffo alla povertà», si legge tra i commenti.

Il gender reveal party

Non è una novità che il gender reveal party crei polemiche e discussioni tra gli utenti del web, tuttavia è diventata una festa ormai comune e tradizionale che tutti gli influencer trovano adorabile per svelare e scoprire insieme agli amici e parenti il sesso del bebè in arrivo.

«Una grande cafonata», «che spreco tutti questi soldi per svelare il sesso del bambino», «questa si chiama ostentazione della propria richezza», «e quando farà 18 anni?». Questi sono solo alcuni dei commenti che gli utenti hanno lasciato sotto il post dell'influencer, sottolineando di non approvare questo genere di feste, a loro dire, «esagerate» e «inutili».

La location era piena di dettagli e ornamenti sia azzurri che rosa, poi finalmente è arrivato il momento della rivelazione: i due genitori e la piccola Arya si sono posizionati davanti ad un'enorme scatola dalla quale sono usciti tantissimi palloncini celesti, che hanno annunciato l'arrivo di un maschietto per la felicità di tutta la famiglia.

