Chiara Nasti, dedica al figlio Thiago: «La spensieratezza di prima mi manca ma adesso sei tu tutta la mia felicità»

Chiara Nasti è follemente innamorata del suo bambino Thiago che spesso compare nelle sue storie e nei suoi post su Instagram, per questo gli ha dedicato un dolce pensiero. L'influencer è diventata mamma da pochi mesi e documenta il suo nuovo stile di vita sui propri canali social. Chiara è spesso vittima di critiche da parte degli hater ma, come ha più volte ribadito, ciò che dicono gli altri sul suo conto non la tocca minimamente. Chiara Nasti, oltre ad essere impegnata con Thiago, sta anche organizzando tutti i preparativi per il suo matrimonio con Mattia Zaccagni.

Il post Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha postato un dolce scatto con il suo bambino Thiago e la didascalia recita: «Hai cambiato la mia vita radicalmente, a volte mi ritrovo a pensare alla mia vita di prima.. mi manca tutto quel tempo libero e spensieratezza sai? Però allo stesso tempo ti guardo e penso che non ci sia cosa più bella che potessi fare, osservarti mi rende felice e soddisfatta❤️la mia felicità dipende tutta da te adesso. Quando ti svegli e mi guardi con quel sorrisone mi fa scoppiare il cuore, sei tutto ciò che ho sempre desiderato🤍non potrei vivere senza averti sempre con me.. hai tutto il mio tempo ed il mio cuore piccolo Thiago».

Vita da mamma

Chiara Nasti quando si confronta con le proprie follower dice che ama la sua nuova vita da mamma ma che allo stesso tempo adora dedicarsi a se stessa, proprio per questo motivo, subito dopo il parto, ha ricominciato ad allenarsi con il suo personal trainer.

