Chiara Nasti, la follower: «Stai ancora allattando?». La risposta che sorprende...

Chiara Nasti spesso, sul proprio profilo Instagram, mette a disposizione dei suoi follower il box delle domande: chiunque può porre un quesito all'influencer che poi se vuole, può condividere nuovamente in altre storie. Uno degli ultimi argomenti che Chiara Nasti ha spiegato (secondo il suo punto di vista ed esperienza), è stato il tema dell'allattamento.

Chiara Nasti ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram una domanda di una follower: «Stai ancora allattando?». L'influencer ha risposto: «Sinceramente non più... allattare è bellissimo e ammiro tanto le donne che riescono a dare il proprio latte per più tempo possibile, inizialmente ero terrorizzata all'idea di togliergli il mio latte ma mi toglieva tantissime energia, ero esausta, stanca e non sentivo di dedicargli a pieno le mie energie. I bambini alla fine crescono ugualmente. Se stiamo bene noi mamme automaticamente sono molto più sereni loro. Per me allattare è stato estenuante, davvero. Mi sentivo pigrissima proprio».

Chiara Nasti è spesso criticata dagli hater per il suo modo di fare la mamma. L'influencer però risponde sempre che ognuno con i suoi bambini può comportarsi come meglio crede.

