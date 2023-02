Chiara Nasti chef per il pranzo della domenica: la foto con la lasagna fatta in casa, ma l'attenzione dei fan scivola su altro

di Redazione web

Chiara Nasti si è improvvisata chef. L'influencer ha infatti, postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra la tavola apparecchiata per il pranzo con alcune ciotoline contenenti olive, pomodorini farciti e poi piattini con prosciutto e focacce. In bella vista spicca anche una teglia di lasagna. c'è però, un dettaglio che non è sfuggito ai follower più attenti di Chiara Nasti.

Da quando è nato il suo bambino Thiago, Chiara Nasti ha un po' rivoluzionato il suo modo di trascorrere le giornate. In molte delle sue storie Instagram, spiega infatti, che accudire un bambino appena nato è una cosa bellissima ma che allo stesso tempo toglie molte energie. Forse è proprio per questo che nella storia di Chiara Nasti l'unico piatto fatto in casa è la lasagna. È questo il dettaglio che hanno notato i fan dell'influencer che di solito non cucina. Forse però, ha fatto un'eccezione visto era domenica.

Chiara e Thiago

Nella l'ultima storia Instagram di Chiara Nasti, l'influencer fotografa il suo bambino Thiago e scrive: «Il mio brunetto. Tra qualche giorno già tre mesi», aggiungendo un emoticon le lacrime dall'emozione. In questi mesi Chiara è spesso stata attaccata dagli hater per il suo modo di essere mamma. L'influencer però, ha sempre risposto a tono e non si è mai lasciata intimorire.

