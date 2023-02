Chiara Nasti, il piccolo Thiago è il sosia di papà Zaccagni. «9 mesi in pancia e non mi somiglia neanche un po'...»

di Redazione web

Chiara Nasti da quando è diventata mamma posta spesso storie e foto sul proprio profilo Instagram, che la ritraggono con il suo bambino Thiago. In una delle ultime storie che l'influencer ha pubblicato, mostra come il piccolo assomigli in modo incredibile al papà Mattia Zaccagni.

Nella sua ultima storia Instagram Chiara Nasti ha scritto: «Nove mesi nella pancia e poi non mi somiglia nemmeno un po'». L'influencer si riferisce al suo bambino Thiago e infatti, mette a confronto una foto del neonato e del compagno Mattia Zaccagni. Il figlio di Chiara è letteralmente identico al papà.

Le critiche social

Chiara Nasti riceve moltissime critiche sui social: chi ha sempre da ridire sul suo modo di fare la mamma, ma anche chi continua a deriderla citando la sua storia passata con il calciatore Nicolò Zaniolo.

