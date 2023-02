Chiara Nasti pronta per il matrimonio, lo spoiler su Instagram: «Non vedo l'ora»

di Redazione web

Chiara Nasti sta preparando tutto per il suo matrimonio: l'influencer sposerà il compagno Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio. I due sono da pochi mesi diventati genitori del piccolo Thiago e ora sono pronti per compiere il grande passo. Le ultime storie che Chiara ha postato sul proprio profilo Instagram mostrano prima una degustazione di dolci e poi una terrazza dalla vista mozzafiato.

Preparativi per il matrimonio

Chiara Nasti in una delle sue ultime storie Instagram ha allegato ad un'immagine le emoticon di una sposa e di uno sposo e ha scritto: «Non vedo l'ora». L'influencer infatti, è super impegnata in questo periodo perché oltre a fare la mamma a tempo pieno, si sta anche dedicando alla preparazione del suo matrimonio che molto probabilmente verrà celebrato il prossimo anno.

Chiara Nasti non ha pubblicato solamente storie che riguardano le sue nozze ma anche un post in cui mostra la prima volta del suo bambino Thiago in piscina. L'influencer e il compagno Mattia Zaccagni muovono dolcemente sull'acqua il piccolo che guarda i genitori con un'espressione perplessa e innocente al tempo stesso.

