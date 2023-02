Chanel Totti, il mazzo gigante di rose rosse: chi è il fidanzato misterioso?

di Redazione web

Chanel Totti è molto seguita sui suoi profili social e pubblica spesso molte storie che la ritraggono con vari outfit o mentre si cimenta in particolari balletti. Nell'ultima storia che la figlia del Pupone ha postato, mostra un mazzo di rose rosse gigante e quindi la domanda è sorta spontanea ai follower: chi è il fidanzato misterioso?

Il profilo Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti conta più di 280 mila follower sul proprio profilo Instagram che utilizza per pubblicare foto dei suoi outfit, ma anche dei suoi viaggi o insieme ai suoi animali domestici. Della sua vita privata non compare nulla, proprio per questo i suoi fan sono curiosi di sapere chi le ha regalato il mazzo di fiori. Nonostante Chanel abbia 15 anni, molto spesso nei commenti le scrivono che sembra molto più grande oppure che assomiglia molto a mamma Ilary.

Le critiche social

Chanel Totti nell'ultimo periodo è stata presa molto di mira dagli hater che le scrivevano: «Sembri tutta rifatta», «Sta seguendo le orme della madre» oppure «A quando un profilo Onlyfans?».

