Francesco Totti e Chanel, il video insieme su TikTok e la frecciatina a Ilary: «Non ci parliamo...»

di Redazione Web

Francesco Totti come un vero tiktoker. L'ex Capitano della Roma è comparso in uno degli ultimi video condivisi dalla figlia Chanel sulla piattaforma TikTok, in cui ormai la quindicenne ha più di 400 mila follower. Sarà un po' per il cognome che porta o per l'importanza mediatica della sua famiglia, ma ogni video di Chanel Totti fa il pieno di like. Esattamente come il filmato con il Pupone che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Chanel Totti, il video con papà Francesco

Fiumi di commenti e like per la figlia di una delle ex coppie più amate d'Italia. Direttamente dal nuovo appartamento di Totti e Noemi Bocchi, Chanel si è ripresa accanto al papà mentre insieme intonano una delle canzoni più celebri di Antonello Venditti.

Tra abbracci, sorrisi e bacini sulla fronte Totti e Chanel hanno deliziato i fan ancora tanto affezionati alla famiglia Totti-Blasi. In numerosi, infatti, hanno commentato il video: «Il più forte giocatore italiano mai esistito, immenso Totti», ha scritto un utente. «Anvedi il Capitano», ha scritto qualcun altro.

Il dettaglio

Alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio... la canzone utilizzata come sottofondo è una frecciatina a Ilary Blasi? S tratta di Unica, il brano del cantautore italiano del 2011, e nel breve filmato si sente intonare: «Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell'errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore...». Frecciatina o no, Chanel ha voluto condividere con i follower un dolce momento con papà Totti che è stato apprezzato da molti follower.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 10:10

