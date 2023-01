Totti, Chanel ha trovato l'amore? Spunta il video di un bacio su TikTok

di Redazione Web

Chanel Totti ha trovato il suo principe azzurro? Durante una serata in discoteca in un noto locale di Roma, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata pizzicata in compagnia degli amici. A colpire l'attenzione dei fan, però, è stato un ragazzo in particolare che si è avvicinato alle 15enne con un atteggiamento più intimo. La scena ha suscitato la curiosità dei fan, che ora si chiedono se si tratti o no di una nuova fiamma.

Chanel Totti, il video su TikTok

Nel filmato, diventato virale sulla piattaforma cinese, Chanel si scatena in discoteca insieme agli amici. Fino a qui tutto normale, la telecamera però ha catturato il momento in cui la quindicenne, con il drink in mano, si è seduta e un ragazzo, della cerchia di amici, le si è avvicinato abbracciandola e dandole poi un intimo bacio sulla testa. Chanel ha risposto al bacio sorridendo.

I fan, che già danno per scontata la coppia, si sono scatenati nei commenti complimentandosi per la bellezza del giovane: «Se il ragazzo è lui, beh complimenti Chanel per la scelta. È proprio bello». Al momento nessuna replica da parte della figlia del Pupone, attivissima sui social ma sempre riservata sulla sua vita privata.

