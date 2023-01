Totti, Noemi Bocchi è incinta? L'amico Alex Nuccetelli svela la verità: «Stanno bene...»

Francesco Totti e Noemi Bocchi, secondo la pagina Instagram Youbee, aspetterebbero un bambino. La coppia, nata da pochi mesi, già convive da Natale e alcuni sostengono che stiano pensando a mettere su famiglia. Lui ha tre figli avuti dalla ex moglie Ilary Blasi, e anche la Bocchi è già mamma dal suo passato matrimonio.

Stefano De Martino e Belen, è crisi? Tra le storie Instagram spunta un messaggio

Ballando, Lorenzo Biagiarelli amaro: «Non ho voluto prestarmi a certe dinamiche»

Noemi Bocchi incinta?

A chiarire la vicenda arriva però Alex Nuccetelli, amico storico di Francesco Totti e oggi molto vicino alla coppia: «Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’», ha detto a Biccy. «So al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente», spiega il pr, le cui dichiarazioni in passato sono state spesso motivo di pettegolezzi.

La relazione tra Noemi e Francesco

Niente bimbo in arrivo quindi, anche se Alex non lo esclude. Allo stesso modo Nuccetelli prende anche le difese della Bocchi, recentemente attaccata dall'ex marito: «Lei è una bravissima ragazza. Io la conosco da molto tempo, ha sempre frequentato le mie serate. Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo. Stanno bene e lei non ha affatto cavalcato i gossip. Tra loro c’è amore e anche tanta sintonia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA