Ilary Blasi, weekend a Parigi con Bastian. Ma nelle storie spunta una frecciatina a Francesco Totti

Ilary Blasi vola a Parigi con il suo Bastian ma lancia una frecciatina all'ex Francesco Totti. Mentre la sua storia d'amore con l'imprenditore svizzero sembra andare a gonfie vele, restano aperti gli accordi per la separazione con l'ex giocatore della Roma. I due avrebbero molte cose ancora in sospeso e anche una causa in corso, proprio su questo sembra che Ilary abbia voluto lanciare una frecciatina a Totti.

Vacanza romantica a Parigi

Ilary e Bastian si sono concessi una cena a lume di candela, una camera d'albergo, ovviamente extra lusso e una vacanza romantica. Ma anche una serata alternativa in una discoteca, piena di giovani, in cui la Blasi è vestita casual e con stile rocchettaro. Una coppia dinamica e innamorata, ma in questo turbine d'amore sembra che la conduttrice de L'Isola dei Famosi abbia voluto mandare un messaggio all'ex.

La frecciatina all'ex

Tra le tante storie non è passata inosservata quella in cui si legge la scritta "Bourse de Commerce Pinault Collection". Un dettaglio che fa riferimento alle borse griffate, motivo di causa legale in corso, insieme all'affair Rolex con Totti. Già qualche mese fa Ilary aveva lanciato una frecciatina mostrando un video davanti alla vetrina del negozio Rolex, alcuni ipotizzano che non abbia perso comunque il sense of humor. La verità? La stabilirà un giudice.

