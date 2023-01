Ilary Blasi protagonista al GFVip, i concorrenti la mettono in mezzo: cosa è successo

Ilary Blasi è stata conduttrice del Grande Fratello Vip prima di passare a L'Isola dei Famosi e di lei si ricordano celebri battute. A parlarne sono stati anche i concorrenti di questa edizione del reality, oggi condotta da Alfonso Signorini. Nella casa si è tenuto un vero e proprio teatrino che ha visto come protagonista Ilary.

Amici, il mistero della sera di Capodanno: «Uso inappropriato di quella robaccia». L'ultima rivelazione

Francesco Totti, Pupo confessa: «Sono preoccupato per lui». Ecco cosa è successo

L'imitazione

Nicole Murgia ha detto di saper ‘imitare’ la Blasi ed ha iniziato a parlare di lei: «Mi faceva troppa simpatia. Ma come chiamava i concorrenti? Diceva vipponi anche lei? No ok così ci chiama solo Alfonso. ‘Ragazziii’ invece lo diceva Barbara. Comunque fantastica Ilary che conduceva tipo ‘dai Mario dammi sta busta va’; ‘Edoardo fai sta nomination veloce, ok andiamo avanti va’. E poi a L’Isola dei Famosi ‘benvenuti nella patata’. ‘Dai ragazzi che nun c’ho più tempo c’ho il tassativo’. Poi per l’imitazione potrei dire ‘forza Lazio’ o qualcosa sui Rolex», ha concluso facendo riferimento alle vicende personali della Blasi dopo la separazione con Totti.

Il gossip

Luca Onestini ha ricordato che Ilary i concorrenti li chiamava ‘viiip’: «Io ho fatto il GF con lei, non ci chiamava vipponi e nemmeno ragazzi lei diceva ‘viiiip’. Comunque ciao Ilary un abbraccio!», anche Edoardo l'ha ricordata con simpatia dopo aver partecipato all'Isola. Qualche girono fa invece di lei ha parlato Giaele, facendo riferimento però alla separazione con Totti, ma la regia ha subito cambiato inquadratura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA