Totti e la battuta su Del Piero: «Dalle ferrovie all'Anas è un attimo». E Materazzi filma tutto

Francesco Totti, Alex Del Piero e Marco Materazzi si ritrovano spesso in occasione di eventi sportivi e non. Ad esempio gli ex campioni del mondo si sono incontrati in occasione della finale dei Mondiali in Qatar e il video che avevano realizzato è diventato virale in pochissimo tempo. In quell'occasione Totti prendeva in giro l'abbigliamento di Del Piero: a detta del Pupone, Alex sembrava un tranviere. I tre ex giocatori si sono incontrati nuovamente per una partita di padel e anche in questa circostanza Totti ha avuto da ridire sull'outfit dell'ex compagno di squadra.

La storia Instagram

Si sà: quando Totti, Del Piero e Materazzi si ritrovano insieme, le risate sono assicurate. È infatti successo così quando i tre, dopo una partita di padel, hanno realizzato alcune storie Instagram. Il protagonista era Alex Del Piero che indossava un completino sportivo arancione fluo. Proprio per questo motivo Totti gli ha detto che sembrava un impiegato dell'Anas. Il video è subito diventato virale.

Ex campioni del mondo

Francesco Totti, Alex Del Piero e Marco Materazzi hanno lasciato il calcio ormai da diverso tempo e tutti e tre hanno intrapreso strade diverse, pur rimanendo nel mondo dello sport. Ultimamente Totti è stato spesso sotto i riflettori per la storia della separazione da Ilary Blasi.

