Chanel Totti, la foto con mamma Ilary e la sorellina Isabel e quel messaggio 'nascosto' per papà Francesco

Chanel Totti lancia una frecciatina agli uomini della sua famiglia. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha mostrato sui social una foto di sua madre e della sorellina più piccola, Isabel, aggiungendo la didascalia "prima di tutto". Non è un mistero che Chanel abbia un rapporto molto stretto con Ilary e che sia particolarmente affettuosa con la sorellina minore, ma c'è chi in questo scatto ha visto altro.

Gf Vip, Antonino Spinalbese svela il segreto di Oriana: ecco cosa si sono detti sotto le coperte

Ballando, Lorenzo Biagiarelli amaro: «Sono rimasto scottato. Non ho voluto prestarmi a certe dinamiche»

La presa di posizione

Nel corso della separazione, decisamente turbolenta, di Totti e Ilary, Chanel ha più volte mostrato solidarietà e vicinanza verso la mamma, mentre Christian, almeno da quanto emerso dai social, sembra essere vicino al suo papà e di conseguenza anche alla nuova compagna dell'ex campione della Roma, Noemi Bocchi. Lo scatto di Chanel e la didascalia che lo accompagna sembra voler essere l'ennesima presa di posizione dell'adolescente. Qualche tempo fa ce ne era stata un'altra, durante la vacanza con il padre e i fratelli Chanel aveva infatti deciso di non ricondividere lo scatto che li ritraeva insieme, probabilmente fatto dalla Bocchi, mentre Christian lo aveva inserito nelle sue stories.

Sui social

Indubbiamente le questioni familiari hanno creato scompiglio tra i ragazzi, ma sembra che per Chanel la sua priorità e i suoi punti di riferimento siano nella mamma e nella sorellina, come ad escludere il padre e il fratello. Che ci sia una vera e propria faida in famiglia?

Michelle Hunziker, la super festa per i 46 anni: scatenata sulla pista da ballo e al karaoke con Serena Autieri e Nina Zilli https://t.co/Jz9WUoTqrK — Leggo (@leggoit) January 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA