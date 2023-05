Chanel Totti festeggia il compleanno, ma un dettaglio le attira critiche: «Hai solo 16 anni, a 20 cosa farai?»

di Redazione web

Critiche per il 16esimo compleanno di Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi torna a far parlare di sè con una foto su Instagram in cui si mostra intenta a festeggiare il suo compleanno con una torta particolare. Il dettaglio non sfugge ai suoi follower che le criticano il fatto di essere minorenne e che la foto non è un bell'esempio per i suoi coetanei. Scopriamo insieme cosa è successo.

Isabel Totti orgoglio di mamma Ilary Blasi: vince la gara di pattinaggio. «Futura campionessa come papà»

Chanel Totti, papà Francesco e la dedica per il compleanno: la canzone sorprende tutti

La torta di Chanel

Chanel Totti ha compiuto 16 anni. La festa si è svolta in una nota discoteca della movida romana. La giovane figlia di Totti e Ilary ha fatto parlare di sè pubblicando una foto con una torta che ha riscosso diverse critiche.

I commenti degli hater

La frase «Reggo più alcol che persone», stampata sulla torta di Chanel Totti, non è piaciuta ai suoi follower. In molti, infatti, le hanno criticato il fatto di essere ancora minorenne e che una frase di questo tipo non è un bell'esempio per i suoi coetani.

Quella che poteva sembrare una frase innocente di cui ridere con gli amici si è trasformata in un motivo per criticarla. Gli hater su Instagram, infatti, le scrivono: «Non oso pensare a 20 anni cosa farà» o, ancora, «Complimenti, hai solo 16 anni». In tanti, però, l'hanno anche difesa sostenendo che a 16 anni, oggi, sia normale festeggiare così e che la frase era chiaramente ironica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA