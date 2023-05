Francesco Totti, la dedica emozionante per il compleanno di Chanel: la canzone sorprende tutti

di Redazione web

Francesco Totti, la dedica emozionante per la figlia Chanel su Instagram. Nel giorno in cui Chanel compie 16 anni, e mentre lei sta trascorrendo un weekend a Lugano con il fidanzato Cristian, mamma Ilary Blasi e Bastian, papà Francesco posta sui social una stories di auguri che ha emozionato tutti: la foto del Pupone assieme ad una piccola Chanel con due grandissimi cuori e rossi e, soprattutto, la romantica canzone di Francesco Renga "Il mio giorno più bello nel mondo". Pur senza la figlia Chanel, Totti nel giorno del compleanno della figlia ha voluto postare un bellissimo messaggio per lei.

La figlia con il fidanzato a Lugano

Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti, ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories con a corredo una romantica didascalia: «Tanti auguri cuore mio, mi fai bene al cuore».

