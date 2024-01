Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, scelto il luogo del matrimonio? «Sempre bello tornare nei posti dove si è stati bene»

di Cristina Siciliano

«È sempre bello tornare nei posti dove sei stato bene». Sono queste le parole che Cecilia Rodriguez ha scritto a corredo del suo ultimo post Instagram. La sorella di Belen non fa altro che condividere i primi spoiler sul matrimonio con Ignazio Moser. Cecilia anche su data, location e invitati si è sbottonata: salvo imprevisti, il matrimonio sarà celebrato a giugno davanti a familiari e amici. «Non siamo pochi, ma saranno tutte persone che fanno parte della nostra vita», ha sottolineato futura sposa, raccontando poi di essersi innamorata della campagna toscana, scoperta durante un viaggio con Ignazio, che ricordandole la sua Argentina e allo stesso tempo il verde di Trento, sarebbe il mix perfetto per il giorno del matrimonio. E proprio nelle ultime ore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo qualche giorno di relaz sulla neve a Prato, in Toscana.

Cecilia Rodriguez in Toscana

Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez ha spiegato ai suoi follower che la Toscana sarebbe per lei ed Ignazio, il luogo ideale per celebrare il loro matrimonio.

«Sto vivendo un mix di emozioni che sono difficili da descrivere - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -. Ma sono davvero molto felice, potete notarlo dai miei occhi e dal mio sorriso. Adesso però vi spiego perché vorrei sposarmi in Toscana. L'anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma, in Toscana e lì abbiamo visto che c'è una campagna che ricorda molto la mia Argentina. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio».

Ora che sono in Toscana, Cecilia e Ignazio avranno "confermato" il luogo dove celebrare il loro matrimonio? Non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti in merito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA