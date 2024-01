Cecilia Rodriguez e l'Isola dei Famosi: «Costretta a stare nuda, ma è stato bellissimo». L'inedito retroscena

di Cristina Siciliano

Cecilia Rodriguez ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2015 ed insieme a Brice Matinet sono stati l'Adamo ed Eva della Playa Desnuda. Su questa speciale spiaggia, i due naufraghi erano completamente nudi, con a disposizione un risicato kit di sopravvivenza. Tuttavia, a distanza di molti anni, la sorella di Belen è tornata a parlare della sua esperienza televisiva nelle sue Instagram stories rispondendo ad una domanda di una sua fan. «All'Isola dei Famosi le mutande non le portavi davvero?». La risposta della sorella di Belen non è passata inosservata ai suoi fan tant'è che ha raccontanto un dettaglio "insolito" in merito alla sua esperienza.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«Forse non lo sa neanche la produzione - ha spiegato Cecilia Rodriguez -.

La sorella di Belen ha rivelato: «L'esperienza la porterò sempre nel mio cuore perché mi ha insegnato tantissime cose e mi ha fatto riflettere troppo. Per me è stato il primo reality e lo porterò sempre nel cuore. Non portavo le mutande sull'isola. Solo quando ho avuto "le mie cose" sono riuscita ad avere la mutanda per qualche giorno. Anche se poi l'ho rubata: nel senso che l'ho nascosta. Quindi durante il giorno non la indossavo perché sono una persona che rispetta il gioco ma la notte avevo la mia mutanda».

