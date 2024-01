Cecilia Rodriguez, la rivelazione sul luogo delle nozze: «Ecco perché io e Ignazio Moser vogliamo sposarci in Toscana»

Pianificare un matrimonio sembra un'impresa da titani. L'organizzazione è la chiave per tenere ogni cosa sotto controllo quando bisogna affrontare decisioni, elenchi e scadenze soprattutto durante gli impegni “della vita di tutti i giorni”. E lo sa bene Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che nelle ultime ore si dice «super emozionata e felice». Il motivo? Fervono i preparativi del suo matrimonio con Ignazio Moser. La coppia è finalmente pronta ad andare all’altare. Al momento una data ufficiale non è stata ancora comunicata dai diretti interessati ma sarà probabilmente quest’anno. La sorella di Belen ha rivelato ai suoi follower, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, il motivo per il quale vorrebbe sposarsi in Toscana.