Cecilia Rodriguez, saltano le nozze con Ignazio Moser? La verità sull'anello di fidanzamento scomparso

di Alessia Di Fiore

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata nel 2017 tra i muri della casa del Grande Fratello, sembrava andare verso una vera e propria concretizzazione, soprattutto quando nel novembre del 2022 l'ex gieffino si è dichiarato alla vip chiedendola in sposa. Nonostante il sì di Cecilia, la coppia sembra essersela presa con calma per quanto riguarda l'organizzazione delle nozze: fino a pochi giorni fa non era stata ancora rivelata una data definitiva.

Dopo che Rodriguez ha mostrato sui social di essersi recata a Verona da Atelier Emè per la scelta dell'abito, la coppia ha rivelato che il grande giorno dovrebbe essere il prossimo giugno, ma che le cose «potrebbero cambiare». La giustificazione? «Siamo fatti così», hanno rivelato, facendo storcere un po' il naso al pubblico che ha iniziato a fiutare una certa aria di crisi, insospettito anche dalla mancanza dell'anello di fidanzamento all'anulare sinistro di Cecilia.

Questa mattina la verità è venuta a galla, quando l'influencer argentina ha aperto un box domande sui social dove ha chiarito che l'unico motivo per cui non porta più l'anello è che lo ha dimenticato in Argentina. Una spiegazione semplice e logica che ha rassicurato il pubblico di Instagram e i fan della coppia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 16:25

