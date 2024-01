Cecilia Rodriguez presto mamma? La confessione: «Ho sempre voluto un figlio da giovane, ma con il senno di poi...»

di Dajana Mrruku

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere sempre più vicini al grande passo. La proposta di matrimonio, da favola, è avvenuta a novembre 2022 ma la coppia ha dovuto rimandare le nozze a causa di problematiche non legate al loro rapporto, sempre molto solido. Proprio in questi giorni, dopo la lunga vacanza in Argentina, Cecilia ha ripreso in mano la situazione e ha ricominciato a pianificare la festa di matrimonio, a partire dall'abito (o abiti). Durante la visita all'atelier, la showgirl argentina ha aperto un box domande per chiacchierare un po' con i suoi follower.

Cecilia Rodriguez, i preparativi del matrimonio e la gravidanza in arrivo?

Cecilia ha chiacchierato un po' con le sue fan tramite il box domande e tra queste, molte erano legate al motivo dei vari cambi di data per il matrimonio e sull'idea di maternità e gravidanza.

La showgirl argentina ha rivelato che il matrimonio, programmato per maggio, potrebbe slittare nuovamente a giugno ma che i motivi non riguardano assolutamente la relazione tra lei e Ignazio Moser che è più solida che mai, ma bensì vari ritardi con le consegne e motivi logistici.

E sulla maternità, la sorella di Belen ha rivelato: «Speriamo dopo il matrimonio.

