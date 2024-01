Cecilia Rodriguez in lacrime alla prova dell'abito da matrimonio: «Mi manca sempre di più»

di Dajana Mrruku

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più vicino. La data non è stata ancora rivelata, ma da quello che hanno raccontato in una recente intervista, si celebrerà nel mese di maggio, con il caldo primaverile e il bel tempo. Dopo alcune settimane in Argentina con tutta la famiglia Rodriguez, Cecilia e Ignazio sono tornati a casa per riprendere la loro vita quotidiana e ai loro impegni lavorativi, ma non solo.

Le nozze si avvicinano sempre di più e Cechu ha già trovato il vestito da sposa.

I preparativi del matrimonio

Cecilia Rodriguez si è recata nell'atelier per la seconda prova dell'abito da matrimonio, ma il suo sguardo era molto triste e i suoi fan se ne sono accorti immediatamente e le hanno chiesto il motivo: «Oggi è stata la seconda prova dell'abito, non c'era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 20:59

