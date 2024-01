Fedez, la minaccia a Vittoria: «Ti porto via i giochi di Elsa e metto le foto di Lino Banfi al loro posto». La risposta epica di "nonno Libero"

Vittoria Lucia Ferragni pensa di averle vinte tutte e molto probabilmente è così per la maggior parte delle volte, ma Fedez questa non gliel'ha lasciata passare liscia. Il rapper stava giocando con il figlio maggiore Leone a Pokemon, con le carte del gioco, quando la piccola di casa ha fatto irruzione mettendo tutto sottosopra. La sua risata e la sua solarità non sembrano aver conquistato Fedez che, con tono molto poco minaccioso, le ha ribadito che le toglierà tutti i giochi di Elsa, la principessa di Frozen e grande ossessione della piccola, ma non solo. Via la copertina di Elsa, le figurine di Elsa, le bambole in varie versioni e varie altezze di Elsa. Un incubo per la piccola Vitto che ancora non sa cosa la aspetta al suo posto: Lino Banfi.