Guenda Goria è incinta, l'annuncio a "La Volta Buona": «Un miracolo»

Guenda Goria ha rivelato di essere in attesa del suo primo figlio durante la puntata di "La volta buona" con Caterina Balivo. L'annuncio era stato dato qualche ora prima al settimanale Novella 2000: «Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, ad agosto saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta». La coppia, ospite da Caterina Balivo ha rivelato la gravidanza, tra l'emozione e le lacrime.

L'annuncio della gravidanza

«Sono un po' emozionata», dice Guenda Goria, cercando di trattenere le lacrime «è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che non avrei potuto avere figli in modo naturale, sono tre anni che ci proviamo, questo era il mio grande sogno. L'ultima gravidanza che ho avuto, quella extrauterina è stata una tragedia, mi ha messo in pericolo e sono viva per miracolo».

Purtroppo non si è conclusa bene, la sua ultima gravidanza, ma oggi Guenda e il compagno Mirko sono al settimo cielo, pronti ad accogliere con tanto amore l'arrivo del loro primogenito a giugno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 18:43

